Внучка покійного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса показала, як виглядає без макіяжу

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна італійська актриса українського походження Анна Сафрончик регулярно ділиться у себе в Instagram яскравими фото. Для свого віку Анна виглядає просто приголомшливо, тому нерідко публікує фото без фільтрів і з мінімумом макіяжу. Цього разу вона вирішила показати себе без прикрас, продемонструвавши ідеальне обличчя крупним планом.

На фото видно, що у Сафрончик ідеальна шкіра, за якою вона, найімовірніше, стежить разом з косметологом. При цьому, на обличчі видно маленькі зморшки, які гармонійно виглядають на обличчі 40-річної жінки.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів і компліментів.

"Яка лялька", «чудово виглядаєш», «молода дівчинка», «Чарівна», «ці очі навпроти», «ти така мила», "природна краса", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса після похорону знаменитого діда залишилася в Києві, вразивши новими фото:"дивовижна жінка".

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