Телеведуча Лідія Таран пережила поїздку в кабріолеті при сорокоградусній спеці

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка "1+1" поділилася фото, на якому позувала в красивій червоній сукні біля розкішної машини. Було видно, що на вулиці дуже жарко і сонячно. Таран вирішила розповісти, як це - працювати на спеці.

«Я заслужила це. Так, жарко, так, повітря немає, так, плаття прилипає, тому що на вулиці +42, але так красиво прямо з роботи у вихідні я ще не виїжджала. Тримаємося! Скоро відпустить, спека, маю на увазі», - підписала кадр Лідія.

У коментарях шанувальники залишили їй масу приємних слів.

"Образ вогонь. Красуня", "дві красуні", «класна у Лідії машинка, та ще й з особистим водієм", "Лідочка все під колір. У нас +33", «все правильно Ліда, вам тільки на таких машинах і треба їздити», «ви красивіше 100%», - пишуть користувачі Мережі.

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