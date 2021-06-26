Курс валют в Україні після вихідних обрадує міцною позицією гривні

Як повідомляє Politeka.net, перед тривалими вихідними курс валют застиг у середній позиції. Згідно з даними НБУ, на вихідних долари в обмінниках продаватимуть по 27,45 гривень, а євро – по 32,79 гривень. Після вихідних гривня покаже різкий стрибок і трохи зміцніє.

Як і обіцяли експерти, влітку гривня буде показувати стійку позицію. У вівторок, 29 червня, долар в обмінниках подешевшає на 6 копійок і коштуватиме 27,39 гривень.

Європейська валюта теж трохи просяде в ціні. У вівторок євро можна буде купити по 32,74 гривні. Це на 5 копійок дешевше, ніж 25 червня перед вихідними.

Варто відзначити, що до осені гривня почне поступово девальвувати, а до зими і зовсім подешевшає приблизно до 28,8 гривень за долар. Деякі аналітичні агентства прогнозують більш негативний сценарій - курс в районі 29,5 гривень за долар вже до початку нового року.

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