Артистка розповіла про свої лайфхаки

Українська співачка Наташа Могилевська поділилася секретами свого схуднення

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно артистка кинула собі виклик, пообіцявши схуднути до кінця червня або поголити своє розкішне волосся. Артистці вже вдалося значно схуднути. У себе в Instagram вона вирішила розповісти кілька секретів, які допоможуть тримати себе у формі.

«Недосип. Своєчасний сон, що триває 7-8 годин сприяє стрункості, підвищує імунітет і добре впливає на психоемоційний фон», - пояснила Могилевська.

Щоб худнути, лягати артистка радить до 00.00. В ідеалі в ліжко потрібно йти до 22:00-23:00.

За словами співачки, якщо ви не лягаєте вчасно спати, скинути вагу буде важче. Також зірка радить відмовитися від перекусів.

"Будь-яка ЗОЖ-на печенька, сухофруктик або чашка капучіно може повністю зіпсувати ваш результат", - впевнена Могилевська.

Також зірка радить не худнути швидко, інакше вага так само швидко може повернутися.

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