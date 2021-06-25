Українська співачка Тіна Кароль вразила відвертими танцями на концерті

Як повідомляє Politeka.net, не так давно співачка кардинально змінила імідж, перетворившись на більш зухвалу і волелюбну артистку. Тіна випустила кліп "Скандал", після чого стала з'являтися на концертах в більш зухвалих образах.

На одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явився уривок з її концерту. Кароль була одягнена в чорну сукню з глибоким декольте і незвичайною спідницею з клаптиків. Артистка була дуже активною: вона присідала і пружинила на ногах, нахилялася до шанувальників і навіть позувала для їх сторіс. Судячи з усього, вечірка була закрита, оскільки на ній було мало людей.

"Запалює", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях улюблениці публіки залишили кілька позитивних відгуків.

"Неймовірна жінка", "це любов", "гаряче стало", "вогонь", "Ох і Тіна", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Кароль вразила сміливими позами, натягнувши на себе "залізний" топік: "це те, що треба".

Як повідомляла Politeka, Кароль кокетливо підняла спідницю, покрасувавшись довгими ніжками: "Тіна, чи це ти?".

Також Politeka писала, що Кароль публічно стрибнула в ліжко, засвітившись з відомим красенем: "Боже, як вона...".