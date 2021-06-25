Українська співачка Тіна Кароль вразила відвертими танцями на концерті
Як повідомляє Politeka.net, не так давно співачка кардинально змінила імідж, перетворившись на більш зухвалу і волелюбну артистку. Тіна випустила кліп "Скандал", після чого стала з'являтися на концертах в більш зухвалих образах.
На одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явився уривок з її концерту. Кароль була одягнена в чорну сукню з глибоким декольте і незвичайною спідницею з клаптиків. Артистка була дуже активною: вона присідала і пружинила на ногах, нахилялася до шанувальників і навіть позувала для їх сторіс. Судячи з усього, вечірка була закрита, оскільки на ній було мало людей.
"Запалює", - підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях улюблениці публіки залишили кілька позитивних відгуків.
"Неймовірна жінка", "це любов", "гаряче стало", "вогонь", "Ох і Тіна", - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, що Кароль вразила сміливими позами, натягнувши на себе "залізний" топік: "це те, що треба".
Як повідомляла Politeka, Кароль кокетливо підняла спідницю, покрасувавшись довгими ніжками: "Тіна, чи це ти?".
Також Politeka писала, що Кароль публічно стрибнула в ліжко, засвітившись з відомим красенем: "Боже, як вона...".