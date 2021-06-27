Російська співачка Крістіна Орбакайте здивувала образів на музичному фестивалі

Як передає Politeka.net, новий знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина разом з сім'єю проживає в США, але не так давно вона з розмахом відзначила своє 50-річчя, на якому були присутні Алла Пугачова і Максим Галкін.

Також Орбакайте стала гостею на музичному фестивалі»спека".

"Літо зоряне, дзвінкіше співай!",- супроводила співачка підписом знімок, на якому позувала в напівпрозорій чорній сукні в зірочку. Наряд доповнив сріблястий пояс, який підкреслив її талію.

На сцені співачка виконала композицію "Поговорим" під акомпанемент близького друга Алли Пугачової, Ігоря Ніколаєва.

Образ Орбакайте викликав обурення в мережі:

"Здрастуйте. Завжди красива, в будь-якому вбранні і скромна! Все це вас дуже прикрашає!", " Елегантна, красива, стильна, захоплююся", "Знову сховали красиві ніжки під довгою сукнею", "Ніякої ефективності, сукня як на траур", - писали під постом артистки.

Нагадаємо, що 50-річна Крістіна Орбакайте в стильному комбінезоні розцвіла перед камерами:"модниця".

Як повідомляла Politeka, Крістіна Орбакайте спантеличила мережу, примірявши одяг не по сезону: "начебто літо, не жарко?".

Також Politeka писала, що Христину Орбакайте не впізнали на дитячому фото, як виглядала майбутня зірка: "схожа на тата".