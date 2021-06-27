Співачка Надя Дорофєєва показала незвичайне фото в соцмережі, здивувавши шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру, порадувала шанувальників незвичайним фото в соцмережі Instagram. Красуня виклала цікавий знімок, на якому з'явилася в стильному образі і здивувала стрункою фігурою, схоже, артистка схудла останнім часом.

На новій фотографії Надя відображена в цікавій локації, вона присіла в спокусливій позі і не дивиться в об'єктив. Перед камерою зірка з'явилася в модному прикиді - на ній темні штани з "дірками" на колінах і темний топ, під яким видно світлу кофтинку, а завершують образ масивні темні черевики. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до фото Дорофєєва написала: "Кожен день в голові мільйон чому. Чому літо так швидко закінчується? Чому так багато офігенної нової музики?". Користувачі тут же почали коментувати новий знімок співачки: "Красуня", "Ти прекрасна", "О, яка талія", "Чому ви постійно підвищуєте рівень краси?", "Гарне фото, Надя", "Красуня", "Які туфлі", "Надійка, ви така красива".

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Як повідомляла Politeka, Дантес змусив Дорофєєву пишатися, співачка не стримала почуттів: "Така щаслива, що ти нарешті зробив це".

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