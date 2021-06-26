Відомий український телеведучий Юрій Горбунов з дружиною Катею Осадчою показали, як проводять час в одному з українських міст

Популярні телеведучі вирушили зі столиці до Львова, пише Politeka.net. Варто зазначити, що вчора подружжя потрапило в ураган, сидячи в літаку. Телеведучий розповів, що їх сильно хитало і похвалив пілотів за професіоналізм.

На щастя, пара долетіла успішно і вже 26 червня опублікувала спільне фото, зроблене в цьому місті.

На фото, яке розмістив Горбунов, він разом з дружиною обіймалися. Обидва телеведучих наділи піджаки синього і білого кольорів, а Осадча прикрила очі окулярами.

"То є прекрасне місто Львів !! # Львів # леополісджазфест", - написав автор поста.

За 25 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Покажіть визначні пам'ятки міста, а не ваші обійми! Вже набридли!", "згодна 🔥", " то є прекрасна, найфайніша пара у Львові 😍 Ви чудові 👏", "Позитив, навіть більше - відпочинок з кавою і шоколадом", " у Львові прохолодно?", "Ласкаво просимо до Львова!",- написали користувачі Мережі.

Відомо, що Юрій Горбунов з Катею Осадчою відвідували концерт британського співака Seal в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest у Львові.

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