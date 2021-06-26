Ведуча Леся Нікітюк емоційно звернулася до публіки, заговоривши про зміни в житті
33-річна зірка, що знімалася в таких шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших, постійно під прицілом камер. Скуштувавши слави, Леся заговорила про зворотний бік популярності, менш приємний.
У своєму останньому пості в Instagram ведуча опублікувала кілька свіжих фото, на яких постала в новому образі - брючному костюмі оверсайз зеленого кольору, з величезною квіткою на плечі, передає Politeka.net.
У підписі Нікітюк поділилася особистими переживаннями про те, що про неї "говорять люди".
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"Люди кажуть, що я вже не та... - От колись була Леся, а зараз зробила з себе чортзна-що!!! Ви теж так вважаєте???, - обурилася вона. - Мені здається людям властиво змінюватися і бажано на краще)".
Також Леся перерахувала, що конкретно "змінилося саме у неї:
- стало трохи більше грошей (в телефоні😁)
- трохи менше целюліту (цього літа😌)
- і трохи більше квадратних метрів".
Користувачі кинулися обговорювати пост ведучої:
"Ось це і зіпсувало вас. Не всі витримують славу. А ви багато стали кривлятися"
"Ти ідеальна, і те, що ти змінюєшся, це нормально, це класно, тому що стаєш ще краще, ти в серці назавжди у мільйонів ❤️"
"Яка була, така і залишилася😍"
"У нас такі люди, ніколи нікому не догодиш... не звертай уваги 😉"
"Я бачу все ту ж світлу дівчину і дуже добру людину)) 😍"
"Зазвєзділася ти просто, Леся..."
Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу.
Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".
Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд.