Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала, як продовжує худнути в спортзалі

Даша ще взимку в сльозах поскаржилася на зайву вагу, коли поправилася і важила більше 62 кг, вирішивши терміново змінити становище, дівчина вирушила в зал. Тренування зірка проходить досі, активно займаючись і не пропускаючи заняття.

Показуючи в сторі, як проходить її заняття, Даша нерідко демонструє, як виглядає без макіяжу і як іноді не вдається виконати ту чи іншу вправу.

На думку Даші, першим кроком на шляху до адекватного і здорового схуднення повинен стати помірний підхід. Особливо, людина повинна розуміти, чому він набрав зайве, як це сталося і як побігти в майбутньому повторення подібної ситуації. Тільки потім можна звернутися до фахівця.

Даша займається під керівництвом тренера і вже заявила, що хоче важити 55 кг для ідеальної форми. Тепер їй в цьому також допомагають не тільки тренування, але і активний спосіб життя, прогулянки, правильне харчування навіть у відпустці і масажі, на які вона ходить в салон.

Нагадавши, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з " Холостяка "в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю:" не може бути такою великою...".

Також Politeka писала, що Ульянова з " Холостяка "різко схудла і вразила зовнішністю:"навіщо так псувати себе".