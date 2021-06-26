Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася своїм гірким досвідом подорожі в українському поїзді
Як повідомляє Politeka.net, днями 54-річна Ольга Сумська поверталася з Кременчука до Києва у вагоні без кондиціонування. Зірка не звернула уваги на цей нюанс при купівлі квитка, але була вражена умовами.
"Не було СВ, отже, їду у вагоні-купе. Де немає, увага, кондиціонування. Ви можете таке уявити? Не знаю, як буду спати, це просто жах. Якщо закрию двері - буде пекло. Значить, я не буду спати до 5 ранку", - зазначила Сумська у відеозверненні.
У коментарях зірку підтримали, але знайшлися і критики, які заявили, що у всьому громадському транспорті в Україні некомфортно влітку.
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"Це знущання над народом", "Ви давно їздили в транспорті для простих смертних?", "Правда! А в маршрутках давно бували? Там ще не "таке пекло"!",- пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, що Ольга Сумська без макіяжу поскаржилася на недоліки своєї зовнішності: "молодець, що не боїтеся...".
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