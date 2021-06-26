Співачка Світлана Лобода показала відео зі свого виступу на пітерському фестивалі "Червоні вітрила"

Як повідомляє Politeka.net, популярна російська співачка з українським корінням Світлана Лобода стала учасницею великого фестивалю" Червоні вітрила", який зараз проходить в Санкт-Петербурзі. У своєму Instagram зірка показала відео з виступу, на якому показала, як завела багатотисячну публіку.

У ролику видно, що Світлана вийшла на сцену в цікавому блискучому боді з бахромою, її пишні кучері розпущені, а на обличчі яскравий сценічний макіяж. У момент зйомки артистка виконувала свій хіт "суперзірка", в якийсь момент вона не стрималася і рвонула до барабанної установки, почавши люто грати на барабанах.

У підписі до публікації Лобода написала: "Барабанила вчора на АЛЫХ ПАРУСАХ. Ви були на площі з нами, хлопці? Із закінченням навчального року". Користувачі тут же почали коментувати відео зірки, деякі відзначили, що під час пандемії такі концерти недоречні, а інші почали захоплюватися виступом співачки. "Розгромила просто весь Пітер", "Ваша гра на барабанах - любовна любов", "Нереально крута жінка", "LO і барабани - це шедевр", "А як же пандемія?",- пишуть в коментарях.

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