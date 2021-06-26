Співачка Софія Тарасова, яка приєдналася до нового складу групи "ВІА Гра" блиснула фігурою в короткому топі

20-річна Софія Тарасова з дитинства займалася вокалом, пише Politeka.net. Майбутня зірка навіть брала участь у шоу "Голос. Діти", потрапивши в команду Тіни Кароль, але так і не дійшовши до фіналу.

Красуня займалася розвитком сольної кар'єри, але в листопаді 2020 року приєдналася до складу нової "ВІА Гри".

Зараз красуня займається творчістю, а також веде сторінку в Instagram. Цього разу Софія опублікувала кілька фото, на яких позувала в дуже короткому топі і красивій спідниці.

"🍓🤍🧋🌊🌊🌺⛅️☀️", - написала артистка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1500 лайків і трохи коментарів.

"Красива", " як красиво 😻😻😻😻😻😻😻", "Моя краса 🥰 🥰 🥰 ", " 🔥 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Зараз на сторінку Тарасової підписані 68,6 тисячі людей.

Примітно, що групу "ВІА ГРА" продюсер Костянтин Меладзе створив за рік до народження Софії Тарасової.

За час свого існування група кілька разів змінювала свій склад. Найзнаменитішими екс -"віагринками" стали: Світлана Лобода, Надія Мейхер, Віра Брежнєва, Анна Седокова та інші співачки.

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