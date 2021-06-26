16-річна дочка Олі Полякової Марія вразила занадто яскравим образом

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка відомої співачки вже довгий час активнічає в мережі. У неї є аккаунт в Instagram, а також в молодіжній мережі Тік Ток. Марія, як і її мати, часто епатує публіку і не звертає увагу на коментарі хейтерів.

Цього разу Полякова-молодша поділилася роликом, знятим під трек скандального російського репера Моргенштерна. Вона була надто яскраво нафарбована і з задоволенням підспівувала пісні. Ролик вийшов вельми зухвалим.

"Так як я на дачі, фоток у мене немає, так що якщо не складно, підпишись на мій тт, я там буду частіше, ніж тут на деякий час", - підписала відео Марія.

У коментарях дівчині залишили як позитивні, так і негативні відгуки.

"Красуня на всі 100%", "Ти просто космос", "Вся в матір", "Та ти шо красуня", "Клоунеса. Бідний батько:((" , "макіяж дивний", "як ефектно", - пишуть користувачі Мережі.

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