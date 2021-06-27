Концерт Тіни Кароль відбувся напередодні в одеській Аркадії в нічному клубі "Ітака"

Того дня після 9 вечора почалася злива, в Аркадії були локальні потопи.

Виступ Тіни Кароль повинен був початися о 23: 00, проте співачка вийшла на сцену тільки близько півночі, коли дощ трохи вщух. Артистці довелося співати на сцені в калюжах, а в руках вона тримала рушник, яким весь час витиралася від дощу і накривала голову. Апаратура була накрита поліетиленом, але періодично фонила.

Кароль вирішила, що виступати в таких умовах - це не поважати себе і глядача. Виконавши п'ять-шість пісень, вона пішла зі словами: "Я поважаю себе і вас. Я так співати не можу. На цьому концерт закінчено".

Співачка висловила "Ітаці" все, що думала просто зі сцени:" Пора розуміти, що ви запрошуєте не просто людей, не просто під фонограму, а справжніх виконавців, які відповідально ставляться до своєї справи. Все, що зараз відбувається - це срадельна, розумієте ... якщо сьогодні щось скрипить-це залежить не від мене. Невже не можна взяти і зробити дах. Ганьба».

При цьому на фан-сторінках сперечаються, чи правильно вчинила Кароль після концерту. Адже фанати чекали її кілька годин під дощем, а деякі навіть їхали заради зустрічі з улюбленою виконавицею з інших міст. При цьому багато хто підтримав вчинок співачки.

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