Український співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана поспілкувалися з телеведучою Катею Осадчою на наболілу тему

Не так давно обидва артисти розповіли про непростий період, який подолала їх сім'я, повідомляє Politeka.net. Сергій Бабкін протягом перших трьох років спільного життя зрадив дружині більш ніж зі 100 жінками. Попри це Сніжана знайшла в собі сили пробачити чоловіка і зберегти сім'ю

У новому інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя" подружжя розповіло нові подробиці про минулі події.

Зокрема, Сергій Бабкін розповів, що в той час він страждав від алкоголізму та інших залежностей, мовляв, ні в чому не стримував себе. Як зазначив співак, він зраджував за "інерцією того життя".

Сніжана зазначила, що жінки, з якими артист зраджував їй не були якісь знайомі або подруги, а повії. За послуги співак платив від 50 до 500 доларів.

Дружина Бабкіна згадала, що не залишила спільний дім після того, як дізналася про зради, вирішивши дати собі час на роздуми. За цей період вона багато про себе зрозуміла.

Сніжана згадала, що її батько пішов з сім'ї, коли їй було три роки. Чоловік зраджував матері артистки.

"У мене це великий біль. Всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху, вони мене все кидали і зраджували. І перший чоловік теж змінив, і другий... і я зрозуміла, якщо я піду, буде третій, четвертий, п'ятий...",- розповіла дружина співака, в результаті вирішивши поминати себе.

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