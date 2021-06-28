Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко поділилася своїми переживаннями

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка поділилася своїми думками на сторінці в Instagram. Також артистка показала фото в купальнику.

"Начебто... зовсім недавно була на морі... Цілих 10 днів відпустки. Проте. Так хочеться ще і ще... Я б взагалі жила десь на березі якогось моря або океану. Там, де завжди тепло", - зазначила актриса.

За словами Булітко, вона "мерзляк по своїй натурі".

"Тому ті бабульки, які дивували мене в дитинстві тим, що влітку сиділи біля своїх під'їздів в теплих пальто, колготах і хустках, це, виявляється, - я в старості))). І щоб уникнути того, що в дитинстві мене бентежило в такій картині, мені треба провести гідну старість десь в теплій країні»,-зазначила артистка.

Булітко поки не вибрала для себе конкретну країну, тому цікавиться порадами бувалих мандрівників.

"Так, Я розумію, що ніби як рано про це думаю😅, але, я завжди продумувала все заздалегідь, я маю на увазі побут і комфорт. Це як у шахах. Продумуєш наперед безліч варіантів і кроків", - зазначила артистка.

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