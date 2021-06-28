Популярна співачка Надя Дорофєєва дозволила зазирнути за кадр зйомки кліпу

Артистка після виходу з групи "Время и Стекло" зайнялася розвитком сольної кар'єри, повідомляє Politeka.net. Співачка регулярно радує своїх шанувальників новими піснями і кліпами.

Пару тижнів тому артистка випустила кліп на пісню "Почему", а в новому відео в Instagram показала закадрову зйомку (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На відео співачка позувала в білому топіку, присівши перед камерою на коліна. Завершила образ рожева перука. Красуня відкривала рот під свою пісню, а в кінці почувся захоплений крик режисера Леоніда Колосовського.

"Люблю @leokolos за емоції 😂 💚 люблю вас за підтримку 🤟 💚 у кліпу вже 2 мільйони переглядів!",- написала Надя.

Майже на годину публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"А ми любимо тебе", " кліп просто нереальний😍 образи шикарні👏 🔥"," У нас була така ж емоція коли ми подивилися цей нереальний кліп !🤪 ♥ ️ ", "Краща💖 🔥", "кліп Шикарний🔥", "Надюш , вітаю , скоро буде більше!🙌 🔥 ❤ ️ ", "Любимо тебе і твою прекрасну команду🙈 💚", "це причина вашого успіху, любов, яку ви вкладаєте в все, що робите.🔥❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

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