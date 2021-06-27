Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала миле фото
Як повідомляє Politeka.net, Ольга Сумська у свої 54 роки - успішна актриса, народна артистка України, а також мама двох дочок і визнана ікона стилю і краси. Її старша дочка Антоніна Паперна разом з чоловіком і донькою живе в Москві, тому бачиться з мамою не дуже часто і кожне її особисте фото - справжнє свято для сім'ї.
Антоніна кілька годин тому показала в Instagram, якою вже дорослою стала її донька Єва.
На знімку, який Тоня зробила сама, можна побачити світловолосу дитину, яка біжить по вулиці. На ній гарне плаття в квіточку і рожеві туфельки. Волосся зібране в два хвостика і зав'язані бантиками. Публікацію дочка Сумської супроводила лаконічним сердечком.
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Відзначимо, що Антоніна ретельно оберігає особисте життя від публіки і намагається не показувати обличчя дитини в мережі. Вона часто фотографує дівчинку зі спини або в профіль. На своїй сторінці Паперна часто публікує лише кадри з фотосесій і подорожей, на яких позує одна.
Розчулені шанувальники почали залишати зворушливі коментарі і бажати їй всього найкращого під публікацією.
"Яка лялечка славна!", "Яка мила Єва, красива", "Мила", " Симпатяжка", "Маленька лапочка. ТАТО Вова в мініатюрі", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри.
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