Відома українська актриса театру і кіно Сніжана Бабкіна, дружина Сергія Бабкіна, здалася з чоловіком
Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна вже багато років одружена з Сергієм. І хоч чоловік виявився не найвірнішим, але дівчина все пробачила і зараз пара живе щасливо. Красуня веде активно соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На фото Сніжана позувала в купальнику, забравшись на SUB-дошку. Поруч можна побачити чоловіка красуні-Сергія.
"ЗНОВУ ПРО ЗРАДИ
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Всім Привіт
Вчора вийшло наше сімейне інтерв'ю з @kosadcha для @svitsketv
І ми знову торкнулися теми зрад і ту ситуацію, яка сталася в нашій родині 10 років тому.
Час інтерв'ю обмежений, тому я не змогла розкрити цю тему докладно і своє ставлення до події.
Тому сьогодні в сторіз записала для Вас велике одкровення:
- що для мене вся ця історія
- як знайти вихід
- як пробачити, відпустити, прийняти і отримати користь для себе.
Швидше переходите в сторіз, поки вони ще активні.
Діліться своїми думкою і чесно розкажіть, за які складні ситуації в своє життя, ви вдячні", - написала Сніжана.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Мені дуже близько те, що ви розповідаєте! Погоджуся з кожним словом, так відчуваю і найпрекрасніше, коли поруч є люди-провідники, які нас вчать, спасибі!", "Хлопці ви такі класні живіть сьогодні і зараз а минуле його немає і не буде".
Нагадаємо, Сергій Бабкін без сорому розповів Осадчій, з ким зраджував дружині
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