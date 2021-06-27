Відома українська актриса театру і кіно Сніжана Бабкіна, дружина Сергія Бабкіна, здалася з чоловіком

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна вже багато років одружена з Сергієм. І хоч чоловік виявився не найвірнішим, але дівчина все пробачила і зараз пара живе щасливо. Красуня веде активно соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Сніжана позувала в купальнику, забравшись на SUB-дошку. Поруч можна побачити чоловіка красуні-Сергія.

"ЗНОВУ ПРО ЗРАДИ

Всім Привіт

Вчора вийшло наше сімейне інтерв'ю з @kosadcha для @svitsketv

І ми знову торкнулися теми зрад і ту ситуацію, яка сталася в нашій родині 10 років тому.

Час інтерв'ю обмежений, тому я не змогла розкрити цю тему докладно і своє ставлення до події.

Тому сьогодні в сторіз записала для Вас велике одкровення:

- що для мене вся ця історія

- як знайти вихід

- як пробачити, відпустити, прийняти і отримати користь для себе.

Швидше переходите в сторіз, поки вони ще активні.

Діліться своїми думкою і чесно розкажіть, за які складні ситуації в своє життя, ви вдячні", - написала Сніжана.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мені дуже близько те, що ви розповідаєте! Погоджуся з кожним словом, так відчуваю і найпрекрасніше, коли поруч є люди-провідники, які нас вчать, спасибі!", "Хлопці ви такі класні живіть сьогодні і зараз а минуле його немає і не буде".

Нагадаємо, Сергій Бабкін без сорому розповів Осадчій, з ким зраджував дружині

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