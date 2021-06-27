Українська співачка Міша Романова в маленькому вбранні з блискітками показала нову себе

Популярна в Instagram красуня є не тільки любителем жарких фотосесій. Дівчина як і раніше продовжує свою музичну кар'єру і після того, як припинила виступати в групі «ВІА Гра».

До слова, Міша намагається розповідати про свою творчість досить багато, але не забуває і ділитися особистим, а також говорити про своє життя і сина. Крім того, співачка дружить з Максом Барських, через що їм постійно приписують роман, а після спільних кадрів колег і друзів часто виникають бурхливі реакції в мережі.

Цього разу Міша привернула увагу нетиповим для себе чином. Чорне вбрання з паєток, глибоке декольте і мінімум деталей на чорно-білому кадрі виглядали досить добре. Проста зачіска, макіяж з акцентом на виразний погляд і прості прикраси не залишають байдужими:

«Красуня😍; Wow😍❤️; Оооо, несеться буря 🔥; вбила мене своєю красою 🥵🔫❤️; Це дуже 🔥; Чудово 😮; Я сподіваюся, що сьогодні буде не одна така гаряча фоточка😍🔥; Кішечка🔥; Моя хороша. Красотулечка.🔥 👏 ; Дуже непогано❤️; магія чорно—білого фото...ви—зачаровуєте поглядом...».

Нагадавши, подруга Макса Барських і екс-ВІА Гра Романова поніжилася у ванній на камеру:"просто вогонь".

Як повідомляла Politeka, подруга Макса Барських Романова небезпечно нахилилася в леопардовій сукні з декольте:"Прикрашаєш собою все".

Також Politeka писала, що подруга Макса Барських і екс-ВІА Гра Романова похвалилася своїми формами в душі:»ось це кулі".