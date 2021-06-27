Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко вразила літнім образом

Народжена в Бердянську Куриленко, стала зіркою світового рівня після ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про легендарного агента 007, де зіграла його подругу. Зараз дівчина продовжує активно розвивати свою кар'єру актриси і моделі. Також вона не забуває про свій мініблог, радуючи шанувальників свіжими кадрами.

Як пише Politeka.net , в новому пості Куриленко показала милий літній образ.

"Бажаю всім прекрасної неділі", - написала актриса.

На фото вона відображена в червоній сукні в чорній сумочкою. Ольга дивиться в кадр і улибается.

"Краса радує око; солодкість сковує душу, - Вольтер. Це дуже вірно, і немов про тебе"," Яка краса", - пишуть в коментарях.

При цьому не всі відразу впізнали чолом актрису на фото.

"Ольга це хіба ви?"- запитали в мережі.

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