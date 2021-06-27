Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський похвалився відмінною фізичною формою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував фото, на якому позував без футболки, і розповів, що схуднення і спорт пішли йому на користь.

"Взагалі я з дитинства спортивний. Хоча найчастіше просто працював з батьком на землі і допомагав бабусі і дідусеві. Тому форма у мене була завжди. Я легко підтягувався 20 разів, 3-4 рази робив підйом переворотом і любив грати у волейбол і хокей", - розповів Ярославський.

Зараз шеф-кухар зрозумів, що без фізичної активності не уявляє собі життя, оскільки вона мотивує. За словами Ярославського, він став більше встигати, а також відчувати підйом сил і життєвої енергії.

"Все це пов'язано із загальною життєвою енергетикою. Мені здається, що я став дивитися на світ більш позитивно, мене вже не так дратують якісь нюанси", - зізнався він.

"Любов творить дива)))", "Ваша трансформація вогонь", "У неймовірній формі зараз", "Фігура супер", - пишуть користувачі Мережі.

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