Відомий ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, засвітився разом зі співачкою Настею Каменських

Як пише Politeka.net, 49-річний шеф-кухар колумбійського походження показав фото на своїй сторінці в Instagram. Знімок був зроблений під час концерту Каменських в Одесі.

Зазначимо, раніше Хіменес-Браво вже ділився враженнями від виступу і показував фото з Каменських. Тоді в мережі помітили, що ресторатор виглядає дуже щасливим поруч зі співачкою, запідозривши його у закоханості в Настю.

"Ектор такий щасливий, напевно, таємно закоханий в Настю", - писали в мережі.

Тепер, через деякий час, Ектор показав ще одне спільне фото з Каменських, зроблене під час того концерту. При цьому він додав на знімок червоне сердечко.

Хіменес-Браво зображений у смокінгу темно-сірого кольору з витіюватим візерунком, а також строкатій сорочці з міні-портретами відомих осіб і персонажів. На Каменських був оригінальний наряд, в якому виділялися розшитий паєтками чорний корсет і лосини.

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