Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе
Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським танцюристом. Але як виявилося, красень спочатку планував своє життя інакше і розповів про це в Instagram.
"ЯКБИ НЕ ТАНЦІ
У шкільні роки я мріяв стати фізруком. Та що там мріяв, у мене і освіта відповідна.
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Ну реально ж в школі фізкультура-кращий предмет! Не знаю, від спортивного Чи характеру, від любові до спорту в цілому або просто патологічно, але... кожен раз, заходячи в шкільний спортзал, у мене від передчуття тряслися коліна. А коли бачив м'яч-щелепи зводило.
Адже це означало, що через кілька хвилин з'явиться шанс пробігти 60м швидше за всіх. Або стрибнути далі всіх. Або стати нападником і забити вирішальний гол! Очки, секунди, метри, боротьба...
Загалом, від однієї думки, що коли-небудь і я в красивому спортивному костюмі зможу зробити перекличку, провести розминку, прийняти норматив, виставити оцінки і відсудити баскетбольний матч, мені ставало тепло і трепетно.
Поки справа дійшла до вступу до вузу, стало очевидним, що я з головою в танцях. Але з відчуттям, що із Запоріжжя їхати ще рано, я таки вступив на фізвиховання. Але це вже зовсім інша історія...",- написав Влад.
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