Відома співачка Віра Брежнєва прогулялася вулицями Москви без макіяжу
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася кадрами, зробленими в її вихідний. Вона вирішила влаштувати собі корисну прогулянку.
"Вчора у мене був вихідний. Кожен вихідний я намагаюся виконувати хоча б одне своє бажання. Цього разу виконала навіть більше))", - зазначила співачка.
За її словами, вона відвідала мобільний спектакль. Для цього потрібно було включити його в навушниках і слідувати інструкціям.
"Ми під величезним враженням) завдяки ідеально створеному матеріалу, акторській озвучці та цікавій подачі. Можна ходити одному, можна в компанії, де кількість людей необмежена) це так зручно) так цікаво!",- зізналася Брежнєва.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів з приводу її зовнішнього вигляду.
"Чарівна", «чудова», "Супер", "Чарівна ви наша Вірочка!", "VERA ви еталон жіночності і краси. Любимо вас", "Віра, яка ж ви красива і надихаюча!!! Заряджаєте позитивом", - пишуть користувачі Мережі.
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