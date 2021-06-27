Відома співачка Віра Брежнєва прогулялася вулицями Москви без макіяжу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася кадрами, зробленими в її вихідний. Вона вирішила влаштувати собі корисну прогулянку.

"Вчора у мене був вихідний. Кожен вихідний я намагаюся виконувати хоча б одне своє бажання. Цього разу виконала навіть більше))", - зазначила співачка.

За її словами, вона відвідала мобільний спектакль. Для цього потрібно було включити його в навушниках і слідувати інструкціям.

"Ми під величезним враженням) завдяки ідеально створеному матеріалу, акторській озвучці та цікавій подачі. Можна ходити одному, можна в компанії, де кількість людей необмежена) це так зручно) так цікаво!",- зізналася Брежнєва.

У коментарях їй залишили масу приємних слів з приводу її зовнішнього вигляду.

"Чарівна", «чудова», "Супер", "Чарівна ви наша Вірочка!", "VERA ви еталон жіночності і краси. Любимо вас", "Віра, яка ж ви красива і надихаюча!!! Заряджаєте позитивом", - пишуть користувачі Мережі.

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