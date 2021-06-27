Колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася яскравими кадрами з українського курорту

Як повідомляє Politeka.net, 27 червня група "НеАнгели", яка нещодавно заявила про свій розпад, возз'єднається, щоб дати останній відкритий концерт в Кирилівці. Напередодні концерту Вікторія вирішила не втрачати часу даремно і відправилася купатися в морі. Вона зняла кілька сторіз, розповівши про погоду, і навіть скупавшись в морі.

"Сонця не так багато сьогодні. Воно то ховається, то з'являється. Кажуть, що може бути навіть дощ. Але ми в це не віримо, віримо тільки в краще. Я пішла пірнати", - зазначила Вікторія і побігла у воду.

Варто відзначити, що вода на відео була досить брудною, але красуню це не зупинило. Смеюха позувала для відео в блакитному купальнику, який ідеально підкреслив її фігуру. Дівчина була без макіяжу і не стала використовувати фільтри соціальних мереж.

Судячи з фото, Смеюха добре повеселилася на пляжі.

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