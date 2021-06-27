Старша донька українського коміка, учасника "Квартал 95" Євгенія Кошового несподівано змінила імідж
Як повідомляє Politeka.net, зараз Кошовий з родиною відпочиває за кордоном. Його дружина і дочка активно діляться кадрами з відпочинку. 13-річна Варвара, яка встигла прославитися завдяки участі в багатьох українських проектах, здивувала свіжими фото.
На знімках юна красуня постала з освітленим волоссям. Образ доповнив макіяж, який зробив дівчинку схожою на 17-річну дівчину. Варвара використовувала спеціальні фільтри, які надали її шкірі особливого сяйва.
У коментарях шанувальники стали обговорювати новий імідж Варі, залишаючи їй як позитивні, так і негативні відгуки.
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"Виглядаєш набагато старше", "Боже, що ти з собою зробила", "Як же тобі красиво бути блондинкою!", "Нафіга так красиво фоткатися?", "Красуня", «яка доросла», "я ж кажу, що шикарна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що донька Євгена Кошового вразила дорослим виглядом і макіяжем: "Так світишся".
Як повідомляла Politeka, дружина Євгена Кошового в приталеній сукні зачарувала видом на природі:"Люди милуються".
Також Politeka писала, що дружина Євгена Кошового показала, якої біди наробила стихія в їхньому дворі: "який кошмар!".