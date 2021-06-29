Співачка Оля Полякова звернулася до українців, висловивши своє обурення

Як повідомляє Politeka.net, одіозна українська співачка Оля Полякова у своїх Instagram-сторіс звернулася до українців. За словами зірки, останнім часом у її сторінки в соцмережі стало менше підписників, що неймовірно обурило артистку. Вона закликала українців повернутися до неї і знову підписатися.

"Так, друзі, я не зрозуміла. А що це у мене підписники зменшилися? Ви що, біжите з корабля? Так він не тоне! Давайте-но швиденько все підписуйтесь назад!",- говорить Оля в ролику, який записала в сторіс. Треба сказати, що тон у співачки відповідний - розгублений, обурений і навіть зухвалий.

Відзначимо, що нещодавно Полякова обурила своїх шанувальників знімками в червоному бікіні на газоні. Співачку звинуватили в зайвому використанні фоторедактором: "Фотошоп, видно, як живіт підтягували, що аж поле попливло", "У вас газон поплив", "Красива, талановита, одне питання – навіщо такі фото?", "Так фотошопила, аж газон поплив".

Нагадаємо, Полякова в червоному купальнику показала свої "збільшені" принади: з'явилося відео в басейні.

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