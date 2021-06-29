Український співак Сергій Бабкін не приховує неприємний факт про себе, і отримує різну суспільну реакцію

Артист неодноразово розповідав, що зраджував своїй дружині, Сніжані, перші три роки стосунків, повідомляє Politeka.net.

У новому інтерв'ю телеведучій Каті Осадчій у програмі "Світське Життя" подружжя розкрило нові деталі події. Зокрема, за словами пари, Сергій Бабкін зрадив більш ніж зі 100 жінками, які виявилися повіями. За ніч з ними виконавець викладав від 50 до 500 доларів.

Після того як Сніжана дізналася про зраду чоловіка, вона хотіла кинути чоловіка, але в підсумку знайшла в собі сили пробачити його. Красуня розповіла, що почала займатися собою, і помітила як стало змінюватися ставлення оточуючих до неї.

Нове інтерв'ю пари викликало резонанс у коментарях на Ютуб:

"Бабкін противний, фу, дружину свою так не поважає, що заради хайпа готовий розповісти про те, що він на гастролях робить", "у Бабкіна немає інших приводів піаритися, як за рахунок зрад дружині?", "Навіщо про це розповідати, ще й у присутності дружини?", "Шкода діток Бабкіних....навіщо ця ганьба - полоскати про зради....це ж особисте...можливо, наші зірки у світ можуть нести щось світле...Іспанський сором...".

Нагадаємо, Сергій Бабкін без сорому розповів Осадчій, з ким зраджував дружині

Як повідомляла Politeka, що дружина Бабкіна блиснула формами під час розваг з чоловіком після гучного скандалу.

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна в купальнику показала, як розслабляється на воді.