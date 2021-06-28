Українська співачка Ольга Цибульська поділилася незвичайними кадрами зі зміною іміджу

Популярна телеведуча не раз розповідала, як худла після різких стрибків у вазі і як преображалася після того, як довгий час не змінювала імідж. Цього разу артистці вдалося повністю змінити образ і перетворитися на казкову принцесу.

Справа в тому, що Цибульська взяла участь у зйомках нового сезону шоу «Хто зверху?». В одному з ефірів їй належало приміряти вельми незвичайний образ. Перука з рожевим волоссям помітно омолодив Ольгу, а плаття з безліччю блискіток довелося надягати на Цибульську відразу семи людям, адже шлейф виявився занадто довгим.

"Мій фінальний образ для зйомок. Щоб одягнути повний лук мені сім чоловік допомагали. Реагуйте, якщо мені пасує" - підмітила Ольга.

Варто відзначити, що зовсім недавно Цибульська поскаржилася на черговий набір ваги і сказала, що у неї вусі зайвих шість кг.

Нагадаємо, навколо Ольги постійно не вщухають різні плітки, адже раніше співачка і телеведуча виявилася замішана в скандалі з розлученням свого партнера по сцені Дзідзьо.

Після того, як стало відомо про його розставання з дружиною Ярославою, пішли чутки про нібито таємний роман між ним і Цибульською. Втім, обидва артисти їх заперечують.

Нагадаємо, що розчулена Цибульська поділилася одкровенням і особливим фото: "коли дізналася, що вагітна...".

Як повідомляла Politeka, кума Цибульська слідом за Могилевською зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала:»Аж лопаю".

Також Politeka писала, що Цибульська в боротьбі зі зморшками повідала про радикальне перетворення і страхи: "збрила брови".