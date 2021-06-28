Українська співачка Ольга Цибульська поділилася незвичайними кадрами зі зміною іміджу
Популярна телеведуча не раз розповідала, як худла після різких стрибків у вазі і як преображалася після того, як довгий час не змінювала імідж. Цього разу артистці вдалося повністю змінити образ і перетворитися на казкову принцесу.
Справа в тому, що Цибульська взяла участь у зйомках нового сезону шоу «Хто зверху?». В одному з ефірів їй належало приміряти вельми незвичайний образ. Перука з рожевим волоссям помітно омолодив Ольгу, а плаття з безліччю блискіток довелося надягати на Цибульську відразу семи людям, адже шлейф виявився занадто довгим.
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"Мій фінальний образ для зйомок. Щоб одягнути повний лук мені сім чоловік допомагали. Реагуйте, якщо мені пасує" - підмітила Ольга.
Варто відзначити, що зовсім недавно Цибульська поскаржилася на черговий набір ваги і сказала, що у неї вусі зайвих шість кг.
Нагадаємо, навколо Ольги постійно не вщухають різні плітки, адже раніше співачка і телеведуча виявилася замішана в скандалі з розлученням свого партнера по сцені Дзідзьо.
Після того, як стало відомо про його розставання з дружиною Ярославою, пішли чутки про нібито таємний роман між ним і Цибульською. Втім, обидва артисти їх заперечують.
Нагадаємо, що розчулена Цибульська поділилася одкровенням і особливим фото: "коли дізналася, що вагітна...".
Як повідомляла Politeka, кума Цибульська слідом за Могилевською зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала:»Аж лопаю".
Також Politeka писала, що Цибульська в боротьбі зі зморшками повідала про радикальне перетворення і страхи: "збрила брови".