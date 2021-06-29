У мережі з'явилося відео з нового виступу Дана Балана без фонограми

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан дав запальний концерт, виступаючи Наживо без фонограми. Відео з виступу з'явилося на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту.

Як видно, на сцену Дан вийшов в стильному образі - на ньому темні рвані джинси і цікава темна сорочка, а завершують образ модні бежеві черевики на невеликих підборах. Супроводжували виступ артиста дві красуні-блондинки з його підтанцьовки Світлана Касаль і Марина Вербицька.

"Ми танцювати сьогодні будемо, чи дивитися? Все для вас", - звертається до залу Балан зі сцени.

"Відео з заходу 09/06", - йдеться в підписі до ролика в соцмережі.

Фанати почали коментувати публікацію: "Красунчик!", "Ех, обожнюю цю пісню", "Обожнюю цю пісню. Скільки слухаю, як ніби в перший раз", "Як же я хочу це побачити в живу", "А дівчина, яка підспівує, хто вона?".

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