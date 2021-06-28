Відома українська актриса театру і кіно Сніжана Бабкіна, дружина Сергія Бабкіна, знову висловилася про зради

В одному зі своїх інтерв'ю нещодавно пара розповіла про те, що вони приховували довгий час. Як виявилося, Сергій Бабкін протягом перших трьох років спільного життя змінив дружині більш ніж зі 100 жінками. Але навіть так Сніжана пробачила зрадника і не подала на розлучення.

Тепер вона вирішила висловитися про те, чому не треба будувати ілюзій і натякнула, що змінити можуть кожній, немов це в порядку речей. Саме це і обурило деяких користувачів.

«А де гарантії, що він вам знову не змінить? Дівчатка, а де гарантія, що ми завтра прокинемося? Адже за статистикою дуже багато людей помирає уві сні.Не будуйте ілюзії! Не живіть завтрашнім днем! Цих гарантій немає!

Є єдина гарантія - моє щасливе і наповнене стан зараз ‼️ Все! І чим щасливіше я зараз, тим щасливіше буде моє Завтра. Наповнюйте себе зараз, вчіться відпускати все непотрібне і нересурсное зараз, помічайте все прекрасне зараз, тому що Завтра може не бути. Або прийдеться перейти з усім цим "болотом" далі. І в наступному житті знову "вигрібати»" - висловилася Бабкіна.

У мережі відповіли по-різному: "Браво! Дуже мудрі думки! Бабкіни, я вас обожнюю!; Потрібно жити зараз . І радіти кожному дню; замість того, щоб кинути чоловіка, який вас передав, ви копаєтеся в собі! Традиційний ознака низької самооцінки. 🙃 Чоловік 👨 завжди змінить ще раз і ще раз, Якщо жінка це дозволила! 🥺 Не потрібно себе ні в чому переконувати, в здоровій родині немає таких компромісів!».

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