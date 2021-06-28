Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач засвітився на ліжку з іншою

Юрій Ткач одружений на красуні-блондинці, Вікторії і виховує маленьку дочку, Єлизавету, повідомляє Politeka.net. Здається, у пари склався міцний союз.

А в одних з останніх кадрів дружина продюсера "Квартал 95", актриса Анна Саліванчук, застукала одруженого Ткача на ліжку з іншою - актрисою Іриною Сопонару.

Анна показала, як обидва лежать на великому ліжку в одежах.

"Ой, дивіться, лежать! Лежать два голубки! Бачите, яке велике ліжко", - знімаючи, вимовила дружина продюсера"Квартал 95".

"Спалили!",- пожартував Юрій.

"Це не те, що ти подумала!",- підіграла Ірина.

Зазначимо, всі троє артистів знімаються в серіалі "Одного разу під Полтавою". Це спін-офф ситкому "Країна У», в якому розповідається про життя Юри та його дружини Яринки.

Зараз повним ходом йдуть зйомки нового сезону спін-оффу. Саме під час знімального процесу Саліванчук "застукала" Ткача і Сопонару на ліжку.

Зазначимо, Анна Саліванчук знімалася в серіалах: "Жіночий лікар"," Нюхач"," Пацики " та інших.

Не так давно зірка перенесла операцію, яка допомогла їй продовжити роботу, адже її мучили жахливі болі і через них вона була змушена носити ортопедичний комір на шиї.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" вразив появою без звичної лисини.

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