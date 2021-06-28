Українська співачка Тіна Кароль потрапила в скандал через несподіване скасування свого виступу

Днями Тіна Кароль повинна була виступити в нічному клубі "Ітака" в Одесі, пише Politeka.net. Глядачі чекали артистку кілька годин, це сталося через сильну зливу.

Зірка все-таки вийшла на сцену, на якій були калюжі, а техніка через попадання води працювала з перебоями. Співачка виконала кілька пісень, а потім заявила, що продовжувати в таких умовах – це неповага до себе і глядачів, і завершила концерт. Користувачі Мережі досі обговорюють такий вчинок співачки.

Деякі підтримують Тіну, інші ж - навпаки говорять про неприпустимість такої поведінки.

"Пані, я Вами захоплююся, ваше світло, не погасити його в століття, перед вами ж я просто схиляюся...", "Залізна леді!", "Чого погоджуватися виступати на літній дискотеці? Це ж не Музкомедія, або Оперний?", "Ну я теж вважаю правильно. Навернулася б там, або струмом шибануло - зате повагу до глядача проявила", " Монатік і Дорофєєва, Брежнєва теж танцювали й співали під дощем, укриті такими ж парасольками. Своє фі виказали організаторам, а не глядачам, і відпрацювали весь концерт", "коли виступала Брежнєва, там була фанера) ви хочете сказати, що ситуація Монатіка, Дорофєєвої порівнянна з Тіною тільки тому що йшов дощ? Подивіться уважно, які умови створили їм, а які - Тіні. Якщо все протікало, не працювала апаратура і був писк, яким чином потрібно було відпрацювати? ) Або все-таки вихід був: фанера?)", "Фууу це як потрібно не поважати людей які прочекали" зірку "під дощем, заспівати три пісні і піти, ДНО !!!! відписувався!;!".

Нагадаємо, Тіна Кароль після зірваного концерту звернулася до українців у зухвалому образі.

А ще Politeka писала, що Кароль показала своє ставлення до українців, несподівано зупинивши концерт.

Також Politeka повідомляла, що Кароль прикрила декольте напівпрозорою тканиною,розбурхавши образом.