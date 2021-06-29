У мережі з'явилося відео, як переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин трепетно виконав пісню про маму

Як повідомляє Politeka.net, молодий переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин трепетно виконав Наживо пісню, яку присвятив своїй мамі, коли вона важко хворіла на коронавірус і перебувала в лікарні. В одному з інтерв'ю хлопець розповідав, що записав цю композицію, коли його мама була в реанімації, і потім скинув на телефон медсестрі, щоб та включила її жінці. Зі сльозами на очах Рома зізнався, що пісня повернула його маму до життя (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ролик з виступу Сасанчина опублікували в YouTube-каналі користувача Валерія Смирнова. Відео зібрало багато тисяч переглядів, українці активно його коментували:

"Сонечко наше ясне, удачі і здоров'я вам з мамою. Дякую за талант. Ти найкращий!", "Рома ти молодець. Нехай твій шлях буде квітучим. Будь щасливим і коханим. Щоб тобі щастило в музичному просторі", "Молодець. Успіхів тобі у всьому, Рома. А пісня чудова", "Пісня щира, душевна і милозвучна. Ромчик, ти найкращий! Успіхів тобі у творчості і в житті. А ще хочу, щоб у всіх матерів були такі діти!", "Сонечко, як ти подорослішав. Рома, який же ти розумничка - як сердечно і проникливо, дай Боженька здоров'я і підтримки у всьому".

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