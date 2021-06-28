Відомий український ресторатор Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф", а також зірка "голосу" співачка Міла Нітіч звернулися до українців
Як пише Politeka.net, сьогодні, 28 червня в Україні відзначають День Конституції України. Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив привітати українців зі святом, опублікував фото в українській сорочці.
"Вітаю З Днем Конституції, Україно!",- написав Ектор.
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Міла виявилася більш багатослівною:
"А ви знаєте як була написана і прийнята Конституція України ?! Леонід Данилович Кучма, наш другий президент сказав: так пацани, ось поки не приймете і не затвердите Конституцію, будете спати і їсти в Раді, і всі ваші путівки на Мальдіви підуть в топку !.
Думаю останній факт зіграв фінальну роль! І практично за 24 години був прийнятий "головний Закон України"! 28 червня 1996 в 9:18.
.І пам'ятайте « " всі люди вільні і рівні в своїй гідності і правах»
З Днем Конституції друзі !.
..P. S. Історія до речі реальна, і взята з уроку Конституції".
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