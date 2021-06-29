За тим, як зароджувалися відносини Мішиної та Эллерта на проекті "Холостячка" спостерігала вся країна

Як повідомляє Politeka.net, закохана пара Олександр Еллерт і Ксенія Мішина стали героями Improv Live Show на Новому каналі. Про це повідомляє пресслужба телеканалу. В ході зйомок гуморист і актриса поділилися деякими подробицями своєї участі в шоу "Холостячка", де Мішина була головною героїнею (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Ксенія розповіла, що Саша трохи зіпсував її враження через те, що випив зайвого. "Дуже засмутилася. Подумала: ну що це за поведінку? Прийти, напитися. Так негарно і нешанобливо поводитися... ",- розповіла зірка. Однак в той же час зазначила, що дуже чекала зустрічі з ним на проекті.

Своєю чергою Еллерт розповів, чому не дуже хотів цілуватися з Ксенією, коли вона сама проявила до цього ініціативу. За словами артиста, в той день він був неголений і переживав, що дівчині це не сподобається. "Я не дуже хотів цілуватися з нею. У мене були колючі вуса, як у таргана", - поділився Олександр.

Відзначимо, що днями пара відправилася на відпочинок удвох без дітей, там вони стримали свою обіцянку фанатам і зробили крихітні парні тату у вигляді сердечок на ногах.

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