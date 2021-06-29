Користувачі соцмережі проголосували за Андрія Данилка, як кращого виконавця жіночої ролі
Як повідомляє Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram, присвячених зіркам, опублікували кумедне опитування на тему того, хто найкращий виконавець жіночої ролі. Серед номінантів - український артист Андрій Данилко та російські – Артур Пирожков та Дмитро Нагієв.
Опитування супроводили фотоколажами, на яких актори-чоловіки Показані такими, як вони є в житті, і в їх жіночих образах. "Кому б з них ви дали "Оскар" за кращу жіночу роль?",- так звучить питання в підписі до публікації.
Звичайно ж користувачі почали активно обговорювати це незвичайне питання, більшість зійшлися на тому, що найбільше "вжився" в жіночу роль український артист Андрій Данилко, широко відомий, як Вєрка Сердючка. Друге місце віддали Дмитру Нагієву за його жіночу роль у програмі "Обережно, модерн", і на третьому місці Олександр Ревва (Артур Пирожков), який зіграв бабусю у фільмі "бабуся легкої поведінки".
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"Вєрка Сердючка", "Данилко 100%", "Данилко і тільки він!", "Данилко. Вєрка Сердючка", "Сердючка", "Нагієв з Данилко – два Оскари", "Андрій Данилко", "Сердючка Вєрка", "Звичайно, Сердючка", "Нагієв", "Олександр Ревва", "Данилко безумовно", "Звичайно ж наш улюблений Данилко. Вєрка Сердючка. Цей шедевр не повторимо ні ким і ніколи", - пишуть в коментарях.
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