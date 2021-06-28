Відомий український співак MELOVIN, фаворит Андрія Данилка на відборі до Євробачення, показав, як провів випускний

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) став досить успішним в Україні артистом. Молодий чоловік навіть брав участь на національному відборі на Євробачення, де його підтримував Андрій Данилко. Красунчик активно веде соціальні мережі, радуючи фанатів творчістю.

На відео Костянтин запально танцював і співав, радуючи натовп на вечірці.

"Танець з дияволом", - написав Костянтин.

Фанати подивилися понад 16 тисяч разів ролик і написали коментарі:

"Я б зараз погодилася на ще 11 років в школі заради такого випускного)) ти приголомшливий", " дівчата хоч уявляють, як їм зараз пощастило??? Ааааа-Аааа хочу вже на концерт!!! А ти все дражнишся!", "Не зупиняйся, не зупиняйся! Вічно можна дивитися на вогонь, воду і як ти танцюєш", "Ось це випускниць штирить".

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