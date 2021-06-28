У мережі обговорюють зовнішність внучки співачки Алли Пугачової

Син брата Алли Пугачової, Євгенія, Владислав і його дружина Гузель показали свою дитину, передає Politeka.net. Пару років тому Владислав, зав'язавши з наркотиками, завів нову сім'ю.

Зараз чоловік зі своєю дружиною виховує дочку, Аллу. Гузель показала в Instagram, як виглядає нова внучка Пугачової, переставши робити з цього таємницю.

"Всім привіт! 😻Мене звати Алла, мені 10 місяців. Я люблю мультики і маму з татом. А Вас як звуть? Знайоммось", - підписала фото любляча мати.

На знімках можна помилуватися усміхненою дитиною в милих платтячках.

За день публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"Тьху тьху. Красива.🐣 ", "Маленька красуня!🙏 🙏 🙏 ", "Краса це маленьке янголятко", "тфу тфу пупсик❤️", "є схожість з Пугачовою і з Лізою теж є схожість", "будь такою ж талановитою і неповторною як наша всіма улюблена Алла Борисівна Пугачова", "яка Гарненька. Нехай росте міцненькою і здоровенькою. Всіх благ!!! 😍 😍 😍 ", "Яке щастя мати дочку, гарненька, рідна, кохана👏", "Є схожість з Лізою".

Зазначимо, у Владислава є син від попередніх стосунків, якого опікує Пугачова. Торік племінник Примадонни хотів забрати хлопчика собі.

Нагадаємо, що у родині Алли Пугачової гряде поповнення.

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