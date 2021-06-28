Популярна співачка Надя Дорофєєва у маленькому бірюзовому комплекті показала струнку фігуру

Практично під кожним фото Наді, на якому вона демонструє витончені вигини, у артистки запитують про її вагу і секрети краси. Сама виконавиця не раз говорила, що її вага зазвичай коливається в межах 50-51 кг при зрості 169 сантиметрів.

Цього разу в розділі Сторі Надя поділилася домашніми кадрами, показуючи нову білизну. Блакитний відтінок Топіка і такого ж відтінку нижня частина комплекту добре виглядали по фігурі Дорофєєвої.

Примітно, що при такій витонченій і акуратній фігурі на дієтах Надя не сидить, більше того-артистка любить смачно поїсти:

"Я обожнюю їсти, можу з'їсти котлетки з пюрешкой — звичайну нормальну їжу", — розповіла Дорофєєва раніше в одному зі своїх інтерв'ю. За словами Наді, був час, коли вона сильно комплексувала, що худа, але приймати себе потрібно таким, який ти є.

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