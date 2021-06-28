"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська показала, заради чого тренується мало не щодня в спортзалі

Єлизавета Ястремська в дитинстві дуже комплексувала через свою вагу, вважаючи себе занадто худий дівчина помітно погладшала. Причому схуднути і змінитися їй допомогла випадкова закоханість.

Так, Раніше дівчина заявила, що в юності страждала від булінгу через свою худорлявість, тому почала переїдати і згодом придбала зайву вагу.

Через довгі і даремні зусилля справу вирішив випадок-Єлизавета закохалася і змогла скинути цілих 20 кг.зараз же, щоб бути у формі, вона не розслабляється і завжди займається собою.

Іноді по кілька годин на тиждень і не один раз. Тренування ястремської зараз дуже насичені. Дівчина показала також, заради чого тренується.

"Сьогодні у мене два тренування: функціональне силове кардіо і стретчинг одну годину». Після спортивних Сторі красуня поділилася кадром в купальнику, як би демонструючи бездоганну фігуру.

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