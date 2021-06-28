Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес багато часу приділяє створенню свого іміджу
Артистка може показати себе в будь-якому вбранні, навіть самому відкритому і пікантному, і при цьому буде виглядати добре. Спокусливості 51-річної знаменитості надає саме її доглянутий зовнішній вигляд.
На думку багатьох шанувальників Лопес, завдяки тренуванням вона виглядає молодшою і це допомагає їй бути у формі взагалі завжди. Шанувальники згадали з цього приводу два кращих образи Лопес, які вона показувала зовсім недавно. Особливо фанатам сподобався чорний і білий спортивні костюми з лосинами і топіками.
Зовнішність нової внучки Алли Пугачової перестала бути таємницею: "Є схожість з Лізою"
Українців попередили про нові небезпеки погоди, стихія не вгамовується: "грози, град і не тільки"
Смертельна ДТП потрясла Львівську область, серед постраждалих дитина: перші кадри з місця аварії
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
До слова, заради таких пишних вигинів у Дженніфер є свій план тренувань. А особистий тренер Девід Кірш запозичив у борців сумо деякі вправи спеціально для плану занять артистки.
Також у Лопес є особливі хитрощі для отримання ідеального преса, так як довгий час Дженніфер комплексувала через неакуратного вигляду після народження дітей.
Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"
Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "і це в 51 рік!"