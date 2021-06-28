Дженніфер, як і раніше хороша

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес багато часу приділяє створенню свого іміджу

Артистка може показати себе в будь-якому вбранні, навіть самому відкритому і пікантному, і при цьому буде виглядати добре. Спокусливості 51-річної знаменитості надає саме її доглянутий зовнішній вигляд.

На думку багатьох шанувальників Лопес, завдяки тренуванням вона виглядає молодшою і це допомагає їй бути у формі взагалі завжди. Шанувальники згадали з цього приводу два кращих образи Лопес, які вона показувала зовсім недавно. Особливо фанатам сподобався чорний і білий спортивні костюми з лосинами і топіками.

До слова, заради таких пишних вигинів у Дженніфер є свій план тренувань. А особистий тренер Девід Кірш запозичив у борців сумо деякі вправи спеціально для плану занять артистки.

Також у Лопес є особливі хитрощі для отримання ідеального преса, так як довгий час Дженніфер комплексувала через неакуратного вигляду після народження дітей.

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