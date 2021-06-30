У мережі з'явився незвичайний фотоколаж усміхненої "таємної дружини" Олега Винника Таюне

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Таїсія Сватко, більш відома під сценічним ім'ям Таюне, підкорила не тільки українців, а й самого Олега Винника. Скромній дівчині з бек-вокалу артиста приписують відносини з ним, охрестивши в мережі "таємною дружиною".

Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артистці, з'явився незвичайний оброблений в фоторедакторі знімок, на якому дівчину можна побачити в незвичайному образі. На знімку видно обличчя Таюне, вона променисто посміхається, дивлячись на щось або когось за кадром. При цьому навколо неї літають намальовані метелики і пропливають хмаринки.

"Я бачив в її очах більше світу, ніж за вікном", - йдеться в підписі до фотографії. Користувачі тут же почали коментувати фотоколаж: "Дуже красиво", "Наша улюблена принцеса", "Твої очі, як зірочки, так і світяться любов'ю, нехай так буде завжди!", "Таюне, ви красуня, найкраща", "Фото супер".

Нагадаємо, Олег Винник засвітився в компанії "таємної" дружини, кадри вже в мережі: "Ми такі щасливі".

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