Молдавський Виконавець Дан Балан змусив Тіну Кароль ревнувати обіймами з красивою блондинкою

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій парі Дана Балана Тіни Кароль, опублікували кумедне відео з часів участі молдавського артиста в українському "Голосі країни". У ролику Дан виходить на сцену до ефектної блондинки, яка була учасницею вокального шоу, і спочатку обіймає її, а потім вони разом чуттєво виконують пісню.

У цей час Тіна Кароль, якій на той час приписували бурхливий роман з Баланом, зі свого тренерського крісла почала обурюватися. Схоже зірка приревнувала Дана до красивої учасниці шоу. "Не обіймайтеся", - засмучено говорить Тіна, звертаючись до стоячих на сцені.

У підписі до відеоролика написано: "Шикарне виконання". А користувачі тут же почали активно обговорювати публікацію: "Не обіймайтеся!", "І Тінкине: "Не обнімайтесь". А виконання дійсно шикарне", "Обожнюю цей виступ", "Не обіймайтеся", "Браво. Чудово", "Мурашки", "Супер", "Який сезон?".

Нагадаємо, Дан Балан з'явився в компанії двох блондинок і приголомшив голосом без фонограми: "Все для вас...".

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