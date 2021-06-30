Відома українська актриса і співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в стильному образі, розповівши про свою зовнішність

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Красуню часто можна побачити з рівним волоссям, але як виявилося, це не так. Дівчина вирішила в новому пості Instagram вирішила зізнатися, яка зовнішність у неї насправді:

"Хвилясте волосся від природи, а я його вирівнюю;)))

Чому ж ми постійно хочемо змінювати свою природу, замість того, щоб підкреслювати її?

То чисто жіноча риса характеру? Мені здається чоловіки таким не хворіють. + , якщо цінуєш свою природу".

На фото Віра була в кофтині з відкритою спиною. Дівчина розвернулася спиною, показуючи своє волосся у всій красі.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Вірочка, хочеться Вас не тільки споглядати, а й чути ваш прекрасний голос за який я вас полюбила, як наприклад це робить Джамала, сьогодні насолоджувалися її вокалом в Instagram, привіт з Харкова!!!", "Перше речення я вже десь чула", " 100%. До років 22 постійно фарбувалася (мейк), а потім якось само по собі перестала наносити тонну косметики, і натуральність стала для мене нормою, напевно виросла".

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