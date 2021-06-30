Актриса Ірина Сопонару і гуморист Юрій Ткач опинилися разом на сіннику, в Мережу потрапили яскраві фото

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса-гумористка з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram цікаві фотографії, на яких позує разом з Юрієм Ткачем на сіннику. Схоже, ці кадри були зроблені на знімальному майданчику ситкому "Одного разу під Полтавою", в якому ця парочка разом знімається.

На знімках Іра і Юра виглядають так, ніби застукані зненацька, особливо актриса, яка почала поспішно прикриватися простирадлами і закривати обличчя рукою. Увагу привертає кумедний вигляд Ткача - перед камерою він з'явився в сірій майці і сімейних трусах характерного візерунка.

У підписі до публікації Сопонару написала: "ШОК КОНТЕНТ! Дивитися до кінця! Скандал! Інтриги! Розслідування! Що ще я забула додати?". Користувачів здорово повеселила ця картина і вони почали активно коментувати знімки: "Юрчик завмер", "Таки замутили", "Ну який Ткач смішний, в сімейних труселях. Мачо в ліжку. А може це сінник?", "Чекаємо нових серій", "З нетерпінням чекаємо".

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