Співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами після поповнення в родині

У своїх нових "сторіз" 37-річна артистка порадувала шанувальників милими кадрами, передає Politeka.net.

Раніше Полякова розповіла, що у їх домашньої улюблениці, кішки бенгальської породи, народилося два кошеня.

Кошенятам ще немає і тижня, вони зовсім крихітні.

"Подивіться, які маленькі", - сказала Полякова, і піднесла до сплячих кошенят свою долоню.

При цьому дочка Полякової Аліса просила не чіпати котенят, щоб вони не почали пищати, але співачку це не зупинило.

В результаті кошенята прокинулися і почали пищати.

"Так, звичайно. Прабабуся», - обурено сказала Аліса.

"Це я прабабуся?» - перепитала співачка.

«Да. А я - дідусь", - відповіла дочка артистки, і стала забирати у неї кошенят. Видно, що вона дуже трепетно ставиться до малят.

Кішка, до речі, з'явилася в родині Полякової кілька років тому. Співачка подарувала тварину молодшій доньці Алісі на день народження.

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