Співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами після поповнення в родині
У своїх нових "сторіз" 37-річна артистка порадувала шанувальників милими кадрами, передає Politeka.net.
Раніше Полякова розповіла, що у їх домашньої улюблениці, кішки бенгальської породи, народилося два кошеня.
Кошенятам ще немає і тижня, вони зовсім крихітні.
"Подивіться, які маленькі", - сказала Полякова, і піднесла до сплячих кошенят свою долоню.
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При цьому дочка Полякової Аліса просила не чіпати котенят, щоб вони не почали пищати, але співачку це не зупинило.
В результаті кошенята прокинулися і почали пищати.
"Так, звичайно. Прабабуся», - обурено сказала Аліса.
"Це я прабабуся?» - перепитала співачка.
«Да. А я - дідусь", - відповіла дочка артистки, і стала забирати у неї кошенят. Видно, що вона дуже трепетно ставиться до малят.
Кішка, до речі, з'явилася в родині Полякової кілька років тому. Співачка подарувала тварину молодшій доньці Алісі на день народження.
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