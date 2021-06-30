Відома українська співачка Настя Приходько показала, як виглядає після пологів

Як пише Politeka.net, Настя Приходько є популярною українською співачкою. Красуня 25 березня народила сина, якого назвала Лукою. Дівчина приховувала свою вагітність і пологи, розповівши про все тільки через місяць після появи немовляти. Зараз дівчина вирішила вперше надіти купальник після пологів, показавши фігурку.

На кадрах, які Настя опублікувала в сторіс Instagram, показала себе в білому купальнику з вирізами. Красуня пройшлася біля басейну, показавши себе з усіх боків.

"Ризикнула через 3 місяці після пологів надіти купальник", - написала Приходько.

Після цього дівчина показала кілька поз, в яких її фотографували в басейні.

"Таку Ви мене не бачили", - написала під новим сторіс Настя.

Дівчина на ньому пірнула, щоб зробити красиві фото вже під водою.

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