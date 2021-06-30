Відома українська співачка Настя Приходько показала, як виглядає після пологів
Як пише Politeka.net, Настя Приходько є популярною українською співачкою. Красуня 25 березня народила сина, якого назвала Лукою. Дівчина приховувала свою вагітність і пологи, розповівши про все тільки через місяць після появи немовляти. Зараз дівчина вирішила вперше надіти купальник після пологів, показавши фігурку.
На кадрах, які Настя опублікувала в сторіс Instagram, показала себе в білому купальнику з вирізами. Красуня пройшлася біля басейну, показавши себе з усіх боків.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Спека та грози розірвуть Україну навпіл: синоптики видали, де буде найгірше
Сергій Бабкін у Осадчої потряс новими одкровеннями про зради дружині: "Навіщо ця ганьба..."
Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці: кадри з прогулянки
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
"Ризикнула через 3 місяці після пологів надіти купальник", - написала Приходько.
Після цього дівчина показала кілька поз, в яких її фотографували в басейні.
"Таку Ви мене не бачили", - написала під новим сторіс Настя.
Дівчина на ньому пірнула, щоб зробити красиві фото вже під водою.
Нагадаємо, Приходько розповіла про особисті проблеми після народження третьої дитини
А ще Politeka писала, що Приходько в наряді з відкритими плечима показала себе з несподіваного боку
Також Politeka повідомляла, що Приходько разом з дітьми кинулася рятувати безпорадного малюка